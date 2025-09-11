Нет никакой корреляции: нарколог развеял мифы про пьющие профессии

Нарколог Шуров: алкоголизм — это болезнь мозга, он не зависит от профессии

Не существует более или менее пьющих профессий, все дело в отношении к спиртному конкретных людей, сообщил РИАМО врач-нарколог Василий Шуров.

«Касательно профессий тут никакой корреляции. Ведь отношение к алкоголю формируется еще до того, как человек вошел в профессию. Я бы не стал выделять кого-то, все профессии этому одинаково подвержены, ведь алкоголизм — это болезнь мозга», — заявил Шуров.

Он отметил, что в России наблюдается незначительный подъем потребления спиртного со времен пандемии коронавируса. В это время существенно повысилась тревожность населения.

11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости. Он проводится каждый год с целью борьбы с алкогольной зависимостью, которая стала большой проблемой во всем мире.