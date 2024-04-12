Нельзя стричься и пить кофе: подмосковный гинеколог развеяла мифы о беременности

Акушер-гинеколог Коломенского перинатального центра Гульнара Типаева некоторые мифы и беременности не имеют научного обоснования, а ряду из них следует прислушаться. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Во время беременности организм женщины претерпевает сильные изменения. Если это первый ребенок, то у беременной возникает множество вопросов о том, что можно делать во время ожидания малыша, а от чего лучше отказаться.

Поход в парикмахерскую и спорт

«Первый и самый популярный миф — нельзя стричь и красить волосы. Возможно, когда-то давно, когда использовались агрессивные красящие вещества, от походов к парикмахеру следовало воздержаться. Но сейчас мы не видим препятствий для беременной женщины сходить в салон. Наоборот, хорошее настроение от новой прически пойдет на пользу», — сказала Типаева.

По ее словам, во время беременности можно заниматься спортом, в том числе поднимать руки, наклоняться и приседать, но последнее — умеренно. Если женщина раньше занималась бегом, то можно проводить легкие тренировки, если нет ограничений по здоровью.

Доктор добавила, что в идеале беременной нужно проходить в день не менее 10 тыс. шагов. Она порекомендовала гулять в парке или по магазинам в поисках товаров для малыша. Еще умеренный спорт особенно полезен тем, у кого есть риски сахарного диабета, повышенного давления и преэклампсии.

Питание и домашние животные

«Еще одно популярное заблуждение касается питания. Есть за двоих не рекомендуется. Да, в беременность увеличивается аппетит, но питание должно быть сбалансированным. Не надо рассчитывать на витамины — это дополнительное средство, а не основа питания вашего организма», — предупредила врач.

Она посоветовала включить в меню мясо, морепродукты, фрукты, овощи и зелень, а не чипсы и мороженое. Лишний вес не пойдет на пользу ни малышу, ни маме. Кофе можно выпивать 1-2 чашки в день, а от курения и алкоголя лучше отказаться на этапе планирования.

Гинеколог уточнила, что не стоит ограничивать контакт с домашним животным. Токсоплазмоз, переносчиком которого являются кошки, очень опасен для беременных, но заразиться им от привитой кошки невозможно.

Перелеты и риск тромбоза

Как уточнила медик, перелет на самолете разрешен со второго до середины третьего триместра, если акушер-гинеколог не видит медограничений.

А вот с позой «нога на ногу» есть нюансы.

«В целом поза „нога на ногу“ безопасна. Однако у беременных возрастает риск тромбоза, поэтому врачи не рекомендуют в течение длительного времени сидеть, подогнув под себя ноги, особенно на более позднем сроке. Это может привести к нарушению кровообращения в нижних конечностях», — пояснила Типаева.

В регионе с 2023 года введена услуга индивидуального сопровождения беременности личным помощником, которому можно задать все вопросы. Узнать больше о системе родовспоможения можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/), а еще по телефону единого колл-центра: 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробье отметил, что в Подмосковье в 2024 году планируется возвести 11 поликлиник в округах Сергиево-Посадский, Лобня, Лосино-Петровский, Балашиха, Люберцы, Дзержинский, Одинцовский и Долгопрудный. Одну из них открыли 9 января в Мытищах.

«Также в планах 12 ФАПов, 3 кабинета врача общей практики и 4 станции скорой помощи», — добавил глава региона.