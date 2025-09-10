Нельзя хранить этот секрет: что делать, если близкий планирует покончить с собой

Психиатр Скавыш: если близкий думает о суициде, нельзя хранить этот секрет

При риске суицида важно не хранить секрет, а действовать: убрать опасные предметы, настоять на помощи специалиста и не оставлять человека одного, сообщил РИАМО врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш.

«Не обещайте хранить секрет, если речь идет о жизни. Скажите: „Я не могу молчать, потому что боюсь за тебя. Я сделаю все, чтобы тебе помогли“. Будьте настойчивы, даже если вас отталкивают. Отказы и раздражение — это симптомы болезни, а не личное отношение. Продолжайте мягко предлагать помощь, звоните, напоминайте о себе», — сказал Скавыш.

Он посоветовал помочь найти специалиста. Человеку в депрессии тяжело самому записаться к врачу или выйти из дома.

«Предложите: „Давай вместе найдем психолога. Я помогу записаться и схожу с тобой на первый прием“. Если риск высок, уберите из дома лекарства, алкоголь, острые предметы, оружие. Это мера безопасности, а не ограничение свободы. И главное — не вините себя. Вы не врач, вы — близкий человек», — подчеркнул специалист.

Скавыш указал на то, что задача близкого — не лечить, а поддержать, не оставить одного, помочь дойти до специалистов.

«Даже простое „я рядом“ — уже огромная поддержка. Депрессия лечится. Чем раньше начато лечение, тем выше шанс полного восстановления», — заключил специалист.

10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, его учредили по инициативе ВОЗ. Каждый год из жизни самостоятельно уходят примерно 2 млн жителей Земли. В эту дату принято организовывать мероприятия, которые укрепят чувства ответственности людей за жизни других.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.