Не всем можно пироги: названы болезни, при которых выпечка под запретом

Врач Кашух: при панкреатите и холецистите надо отказаться от сладких пирогов

Пациентам с хроническими заболеваниями пищеварения и метаболическими нарушениями лучше отказаться от традиционных сдобных пирогов, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Полностью отказаться от традиционных сладких и жирных пирогов, таких как сдобные изделия с масляным кремом и песочные корзинки, следует в период обострения заболеваний пищеварения (панкреатит, холецистит)», – сказала Кашух.

Она добавила, что это не полный список ограничений. Воздержаться, дозировать порции и не есть такие десерты каждый день стоит и особой категории людей.

«Это относится к людям с диагностированным сахарным диабетом, ожирением, а также и сердечно-сосудистыми патологиями, требующими соблюдения диеты с низким потреблением холестерина и быстрых углеводов», – пояснила врач.

Кашух отметила, что после консультации с врачом ввести в рацион пироги и выпечку могут люди с непереносимостью глютена (целиакией), аллергией на яйца, молочный белок или орехи.

«Для них безопасной альтернативой становятся специальный рецепты на основе безглютеновой муки — рисовой, гречневой, кукурузной или миндальной, с заменой аллергенных ингредиентов на безопасные аналоги», – заключила специалист.