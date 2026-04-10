Не плюй в колодец: вода из открытых источников может быть смертельно опасной

Бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков сообщил РИАМО, что весной вода из открытых источников может быть крайне опасна при употреблении без должной обработки.

«Весной всегда рекомендуется воду из открытых источников либо кипятить, либо специально фильтровать и обрабатывать. Например, в колодец можно кинуть таблетки хлорной извести. Особенно это важно весной, так как грунтовые воды уходят глубоко и всегда есть риск, что какая-то гадость попадет в воду. Самое страшное, что может случиться с человеком — дизентерия, холера и брюшной тиф, если это эндемический район и там эта инфекция есть в почве», — сказал Звонков.

По его словам, такая инфекция традиционно встречается в южных регионах России: Сочи, Кавказ, Крым и другие. В таких районах возбудитель заболеваний не вымерзает в почве в зимний период и может попадать в почву с талыми водами.

В северных регионах эта проблема не так остра. Однако риск заразиться менее опасными бактериями через питье остается. Так, можно пострадать от кишечного расстройства, но при должном лечении от него можно избавиться за несколько дней.

Звонков отметил, что весной воду из колодца нужно обеззараживать специальными таблетки, а также кипятить и фильтровать. После этого она будет пригодна для питья.

Ранее в пробах водопроводной воды в Муроме обнаружили норовирус второго типа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

