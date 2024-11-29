«Не надо медлить»: любая боль в голове требует обращения к неврологу

Любая головная боль требует внимания и обращения к неврологу, так как за такими симптомами может скрываться серьезная опасность для организма, сообщила РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Любовь Чижикова.

«Прежде всего, нужно определить, с какой формой головной боли мы имеем дело. Чаще всего это головная боль напряженного типа или мигрень. Для их дифференциации в большинстве случаев достаточно беседы с пациентом. Очень важно выяснить характер приступов, их провокаторы, а также сопутствующие симптомы», — сказала Чижикова.

Она добавила, что при любом типе головной боли необходимо учитывать так называемые «красные флаги».

«Это симптомы, которые могут указывать на вторичный характер головной боли, то есть на ее связь с другим заболеванием. Если такие симптомы выявляются, нужно провести дополнительные исследования, чтобы исключить более серьезные причины», — пояснила невролог.

Чижикова уточнила, что когда диагноз установлен, то можно определить цели терапии. Например, при головной боли напряжения основная цель — сократить количество приступов до менее чем двух в неделю.

«Это важно для того, чтобы можно было говорить об эпизодической форме. Для мигрени это менее четырех приступов в месяц. Иногда, даже при редких, но тяжелых приступах, может потребоваться профилактическая терапия», — рассказала врач.

День невролога отмечается 1 декабря. Это неофициальный профессиональный день врачей, специалистов и ученых, чей труд направлен на профилактику и лечение заболеваний нервной системы человека. Диагностика, выявление и лечение подобных нарушений становится основной заботой неврологов.