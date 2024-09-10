Врач-эндокринолог рассказала о влиянии газировки на детский организм

Сладкая газированная вода негативно влияет на детский организм. Ее чрезмерное употребление приводит к ожирению, сахарному диабету и препятствует нормальному формированию костей, рассказала РИАМО врач-эндокринолог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м.н Ирина Александрова.

«Соли фосфорной кислоты, содержащиеся в сладкой газировке, при ее частом употреблении приводят к избытку фосфора, который препятствует всасыванию кальция, а значит, правильному формированию костей, что особенно важно в детском возрасте», — заявила Александрова.

Она добавила, что высокое содержание сахара приводит к ожирению и развитию сахарного диабета, которые, в свою очередь, повышают риск других серьезных заболеваний, например, сердечно-сосудистых или онкологических.

«Резкий „сахарный“ удар, который наносит сладкая газированная вода по организму, приводит, в том числе, к повышению дофамина, или „гормона счастья“. Поэтому чем чаще человек пьет такие напитки, тем больше он будет в них нуждаться. И потребление постепенно перейдет в зависимость», — предостерегла эндокринолог.

При отсутствии хронических заболеваний, правильный рацион и баланс между энергией, полученной из пищи, и растрачиваемой, физическая активность, ограничения в гаджетах, полноценный сон — ключевые факторы для профилактики ожирения у детей, заключила она.