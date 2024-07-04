Врач дала советы, как снизить риск заражения инфекциями в аквапарках и бассейнах

Чтобы снизить риск заражения в аквапарках и бассейнах, нельзя свои личные вещи давать использовать кому-то еще, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Пользуйтесь своими полотенцами, тапочками, обувью для плавания и резиновой шапочкой. Если вы хотите воспользоваться шезлонгом, постелите на него свое полотенце, особенно если вы в мокром купальнике. И не рассчитывайте на чистоту полотенец в отелях и других местах, где их могут выдавать бесплатно – скорее всего, их не дезинфицируют, а просто стирают», - сказала Сережина.

В общественных бассейнах и аквапарках нужно очень внимательно следить за тем, чтобы в рот не попадала вода.

Во-первых, многие люди не принимают душ перед входом в бассейн, и в воде накапливается множество органических веществ: пот, слюна, эпителий и даже фекалии.

Во-вторых, некоторые отдыхающие не выходят из воды, чтобы воспользоваться туалетом, а дети могут устроить «неожиданность», которую не всегда удерживают даже специальные купальные подгузники.

«Если вы все-таки наглотались воды, промойте рот чистой питьевой водой и примите активированный уголь или другой адсорбент. Промывание желудка в этом случае не требуется», - отметила врач.

По этим причинам необходимо обязательно принимать душ как перед купанием, так и после него.

«Лучше всего, если вы возьмете с собой мочалку и антибактериальный гель – это поможет лучше смыть уличную грязь и остатки воды бассейна. Уделите особое внимание межпальцевым промежуткам и обработайте их после душа антигрибковым средством, не забывая про стопы», - добавила Сережина.

Стоит позаботиться и о защите глаз – вода, обработанная химическими средствами, может вызвать аллергическую реакцию, такую как конъюнктивит. Кроме того, при погружении в воду роговица глаза теряет защитную слизистую пленку, делая глаза уязвимыми для бактерий.

Нужно помнить, что риск заражения значительно повышается, если у вас есть раны или ссадины. Некоторые микроорганизмы, устойчивые к антибиотикам, могут проникнуть в организм через поврежденные участки кожи, ногтей и слизистых.

Например, синегнойная палочка может вызвать наружный отит и поражать различные системы организма.

«Избегайте посещения бассейнов и аквапарков сразу после перенесенного ОРВИ, так как иммунитет еще ослаблен. Также не рекомендуется купаться во время менструации, особенно в первые два-три дня, когда риск инфекции выше», - обозначила врач.

Если после посещения общественного купального места у вас появились зуд, высыпания, выделения из половых органов, повысилась температура или начались расстройства пищеварения, незамедлительно обратитесь к врачу.

«Для выяснения причин симптомов потребуется сдать анализы на кишечные инфекции, такие как ротавирусы, энтеровирусы, норовирусы и астровирусы, а также паразитарные заболевания. При подозрении на гепатит А, грибковую или стафилококковую инфекцию необходимо обязательно пройти дополнительную ПЦР-диагностику», - подытожила эксперт.