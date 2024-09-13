Названы причины синдрома внезапной детской смерти

Педиатр Алена Хаджиева объяснила, что такое внезапная детская смерть и какие малыши входят в группу риска, сообщает RuNews24.ru .

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) — главная причина гибели здоровых младенцев. Вероятность его возникновения возрастает у тех малышей, которые спят на животе или на спине. Также повышенный риск наблюдается у малышей, спящих на мягких поверхностях или под одеялом, отметила врач.

По словам Хаджиевой, к группе риска относятся дети, родившиеся преждевременно или имевшие низкий вес при рождении. Это происходит из-за недостаточной зрелости их органов и систем, что делает малышей более подверженными инфекциям и другим проблемам со здоровьем.

Кроме того, асфиксия и гипоксия, возникающие во время или после родов, могут вызвать проблемы с кровообращением и кислородное голодание мозга, что увеличивает вероятность развития синдрома. Дети, страдающие от врожденных пороков сердца, нарушений в работе нервной системы или других органов, также подвержены большему риску.

Новорожденные и младенцы находятся под угрозой различных инфекционных заболеваний, включая менингит, сепсис и пневмонию, которые могут приводить к возникновению СВДС. Некоторые генетические синдромы и мутации, такие как синдром Дауна и мышечная дистрофия Дюшена, также могут увеличивать вероятность развития синдрома.

Современные медики не исключают возможность внезапной детской смерти, если на младенца воздействуют токсичные вещества, такие как табачный дым, алкоголь или наркотики. Вероятность летального исхода также возрастает у детей, рожденных от матерей старше 35 лет, так как с возрастом у женщин увеличивается вероятность осложнений и проблем со здоровьем во время беременности.

«Чаще всего это (СВДС — ред.) происходит в критический период развития ребенка — от 1 до 4 месяцев. На этот возраст приходится порядка 90% смертей», — заключила Хаджиева.