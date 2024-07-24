Названа неожиданная опасность сквозняка для организма

При сквозняках, то есть направленном прохладном потоке воздуха на конкретный участок тела, защитные силы организма не срабатывают. Например, при охлаждении верхней половины туловища начинаются осложнения в виде бактериологических инфекций, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Кратковременное пребывание на фоне пониженных температур не так опасно для организма. В то время как при направленном прохладном потоке воздуха на конкретный участок тела защитные силы организма не срабатывают. В результате чего, например, при охлаждении носоглотки идет ослабление иммунитета, повышается размножение микробов», — сказала Бурнацкая.

Она рассказала, что если идет общее охлаждение организма на фоне пребывания на холодном воздухе в помещении или на улице, то в организме срабатывают защитные реакции: появляется «гусиная кожа», накожные волоски приподнимаются, создавая воздушную подушку, подкожные мышцы сокращаются, препятствуя отдаче организмом тепла.

«При охлаждении верхней половины туловища начинаются осложнения в виде бактериологических инфекций: герпетические обострения, риниты, отиты, ларингиты, тонзиллиты, фарингиты, трахеиты вплоть до бронхитов и вплоть до пневмонии. Со стороны нервной системы: воспаления тройничного нерва вплоть до парезов и параличей лицевого нерва, миозиты», — рассказала терапевт.

Бурнацкая заключила, что если переохлаждение идет со стороны позвоночника, спины, то в этом случае страдают прежде всего мышцы. Здесь идут и миозиты, и невралгии, в том числе межреберные. Крайне редко может возникнуть и воспаление почек — пиелонефрит.

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Задача этого праздника — напомнить людям о важности заботы о своем здоровье.