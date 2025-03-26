Наркотики могут усугубить эпилепсию и вызвать тяжелые приступы - врач

Алкоголь и курение не являются прямыми причинами эпилепсии, однако они могут ухудшить течение заболевания, сообщила РИАМО заведующая отделением детской неврологии и Центром лечения детской эпилепсии больницы Хадасса в Израиле, доктор медицинских наук Таль Гильбоа.

«Алкоголь напрямую не вызывает эпилепсию, но у людей с этим заболеванием чрезмерное употребление алкоголя может провоцировать приступы и ухудшать течение болезни. Поэтому мы настоятельно рекомендуем полностью отказаться от алкоголя при диагнозе эпилепсии», — сказала Гильбоа.

По словам специалиста, строго не рекомендуется употреблять запрещенные наркотические вещества, так как они могут спровоцировать тяжелые приступы и ухудшить общее состояние пациента.

«Что касается обычных сигарет и даже марихуаны, на сегодняшний день нет убедительных данных о том, что они провоцируют развитие эпилепсии. При этом некоторые пациенты действительно сообщают об улучшении состояния при использовании медицинской марихуаны. Мы, конечно, не поощряем курение как таковое, так как это нездоровая привычка», – подчеркнула врач.

Гильбоа пояснила, что в отдельных случаях медицинская марихуана используется как часть комплексной терапии при эпилепсии.

Во всем мире 26 марта отмечается «Фиолетовый день» или День больных эпилепсией. Целью этого ежегодного международного мероприятия является повышение осведомленности о заболевании эпилепсией.