Нарколог Подмосковья объяснил, как алкоголь ослабляет иммунитет

Главный внештатный психиатр-нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии алкоголя на иммунную систему и обострение заболеваний. Специалист отметил, что употребление спиртного снижает сопротивляемость организма и замедляет восстановление после болезней, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере напомнили, что наряду со здоровым питанием, полноценным сном, физической активностью и снижением стресса важно исключить факторы, ослабляющие иммунитет. Одним из них является алкоголь.

«Алкоголь действует подобно диверсанту, постепенно разрушая защитные силы организма. Иммунные клетки, задача которых выявлять и ликвидировать патогены, теряют свою эффективность, открывая двери для различных инфекций. Помимо этого, алкоголь бьет по печени — важнейшему фильтру тела, очищающему кровь и поддерживающему иммунитет. Нарушается работа органа, снижается общая сопротивляемость организма. Кроме этого, алкоголь влияет на производство специальных клеток крови — ключевых защитников против вирусов и бактерий. Их угнетение делает организм уязвимым перед угрозами извне. Ослабленная иммунная система приводит к более тяжелому течению заболеваний, продлевает периоды выздоровления и повышает вероятность серьезных осложнений», — пояснил Виталий Холдин.

Он добавил, что при длительном употреблении спиртного развивается хронический стресс и депрессивные состояния, которые также негативно отражаются на здоровье. В ведомстве напомнили, что в настоящее время проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.