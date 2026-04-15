Нарколог объяснил рост психических расстройств у подростков

Нарколог Василий Шуров связал рост психических расстройств у подростков с развитием интернета и повышением информированности о ментальном здоровье, сообщает NEWS.ru .

По словам врача, с распространением интернета подростки стали лучше распознавать симптомы и чаще обращаться за помощью к специалистам.

«Очевидно, что в связи с развитием интернета улучшилась самодиагностика (ред. — ментальных проблем). Люди стали более информированы, чаще обращаются к специалистам. Я могу связать рост психических расстройств только с этим. Также могу отметить, что в России действительно не хватает детских психиатров и психотерапевтов. Но по большей части подросткам нужны просто психологи, которые занимаются пубертатным кризисом, проблемами взросления», — сказал Шуров.

Ранее сообщалось, что с 2015 года заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет выросла на 53%. В 2024 году зарегистрировано 28,3 тыс. таких пациентов. Рост показателей подтвердили в восьми региональных министерствах здравоохранения.

В Чувашии в 2025 году расстройства психики и поведения впервые выявили у 1,2 тыс. несовершеннолетних — это на треть больше, чем годом ранее.

