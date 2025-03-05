Надо быть готовыми: академик предрек новую пандемию в России

Эксперт отметил, что любая инфекция становится вызовом для человечества. России удалось подготовиться и понаблюдать за опытом Китая. Пример показал, что распространение вируса неизбежно приведет к большой нагрузке на систему здравоохранения, так как организм человека не подготовлен к новой инфекции. Факторов защиты на начальном этапе нет ни у кого.

Начало пандемии было наиболее тяжелым по той же причине. Затем во время формирования индивидуального и популяционного иммунитета изменялась заболеваемость и характеристики вируса. Исходный вариант инфекции давал самую тяжелую клиническую картину, позже омикрон давал уже более легкую степень заболевания.

Позднее за полгода произошла естественная иммунизация из-за быстрой передачи вируса. В это время весной 2022 года Минздрав одобрил клинические испытания кожного теста для оценки Т-клеточного иммунитета. Для этого необходима была группа не болевших и не вакцинированных. В марте и апреле удалось собрать 30-40 человек, однако к лету это стало невозможным. Практически не осталось не болевших и не вакцинированных людей.

Академик предупредил, что вероятность повторения похожей пандемии достаточно высока.

«История человечества — это история борьбы с эпидемиями. Когда она придет, ответить невозможно. Но готовыми надо быть», — заявил Тотолян.

В такой ситуации опыт от предыдущих пандемий играет очень важную роль. По прогнозам эксперта, следующей будет вирусная инфекция, так как они чаще видоизменяются. Эпидемий и пандемий бактериального происхождения не наблюдалось уже очень давно. К бактериям уже сформировалась особая иммунная прослойка.