На время первых майских праздников травмпункт МОЦОМД помог 150 маленьким пациентам

За первые несколько дней майских праздников в кабинет неотложной травматологии и ортопедии МОЦОМД обратилось более 150 детей. Наиболее распространенными причинами обращений стали бытовые травмы, полученные в результате падений, а также ушибы и растяжения, полученные во время активных игр и занятий спортом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Заведующий травматологическим кабинетом, врач травматолог-ортопед Дмитрий Мишура отметил, что большинство травм можно было бы избежать, соблюдая простые правила безопасности.

«Среди обратившихся были дети разных возрастов, от самых маленьких до подростков. Наиболее частыми травмами были переломы конечностей, вывихи и растяжения связок. Родителям следует помнить, что майские праздники — прошедшие и грядущие, это всегда время повышенной активности детей, и обеспечение их безопасности должно быть приоритетной задачей», — подчеркнул заведующий кабинетом.

Он также отметил, что большую роль в профилактике травм играет правильная организация досуга детей. Важно предлагать детям альтернативные занятия, которые помогут им выплеснуть энергию безопасно и под присмотром взрослых. В случае получения травмы необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать серьезных осложнений и ускорить процесс восстановления.

Врач-травматолог напомнил, что профилактика всегда лучше лечения. Соблюдение простых правил безопасности, внимательное отношение к детям и правильная организация их досуга помогут избежать многих травм и сделать майские праздники безопасными и радостными для всей семьи.

Адрес кабинета неотложной травматологии и ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД): Люберцы, Октябрьский проспект, дом № 338А, корпус 9 — здание Детской поликлиники № 2.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.