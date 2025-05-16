На форуме «Здоровье нации» отметили достижения подмосковных медучреждений

В пятницу завершился Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России», который в течение 2 дней проходил в комплексе «Гостиный двор» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Московскую область на форуме представляли 6 медицинских организаций: Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, Научно-исследовательский клинический институт детства, Московский областной перинатальный центр, Солнечногорская больница и Научно-практический центр интегративной медицины.

«Подмосковные медучреждения не в первый раз представляют свои лучшие практики в сфере здравоохранения на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». В этом году наши медорганизации снова были отмечены дипломами в различных сферах», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Так, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского получили диплом за лучший просветительский проект для детей и молодежи, НИКИ был отмечен дипломом за лучший проект в сфере цифровизации, экспозиция Солнечногорской больницы была признана лучшей среди регионов, а Московский областной перинатальный центр за проект охраны репродуктивного здоровья женщин Подмосковья.

XX Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» стартовал 14 мая в выставочном центре «Гостиный Двор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.