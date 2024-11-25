На дне открытых дверей в роддоме Электростали побывали более 40 женщин

В родильном доме Электростальской больницы прошел день открытых дверей для будущих родителей. Мероприятие посетили более 40 беременных. Этот день стал отличной возможностью для женщин в положении получить полезную информацию и задать все интересующие вопросы. Гостей поприветствовала заведующая перинатального центра Ольга Куприянова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия Ольга Александровна подробно рассказала о том, как проходят роды, что происходит в первые минуты после появления на свет малыша и какие меры принимаются для обеспечения безопасности и комфорта как для матери, так и для новорожденного, а также провела для гостей экскурсию.

«День открытых дверей — это возможность заглянуть в палаты, в которых будут лежать сами роженицы, родильные залы, в которых появляется жизнь, познакомиться с врачами, акушерами и медсестрами, и даже выбрать для себя какие роды будут максимально комфортными», — сказала заведующая перинатального центра Ольга Куприянова.

Также в рамках мероприятия выступила заместитель главы городского округа Электросталь Элла Вишнева. Она рассказала участникам о мерах социальной поддержки. А одним из самых радостных моментов мероприятия стал розыгрыш полезных призов для будущих мам, посвященный празднику Дню матери.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.