Можно ли пускать кошку в кровать: польза и риски для здоровья и сна человека

Минздрав Карелии рассказал о плюсах и рисках сна с кошками для здоровья человека

Минздрав Карелии рассказал о пользе и возможных рисках сна с кошками, что вызвало широкую дискуссию в России. Врачи и психологи по-разному оценили влияние питомцев на здоровье человека, сообщает «Крымская газета» .

В ведомстве отметили, что объятия и игры с кошками положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы. Постоянный контакт с животным, особенно у детей, может укреплять иммунитет за счет изменения микрофлоры в доме. Совместный сон также помогает людям с депрессией.

Однако специалисты предупреждают о рисках. Среди них — аллергия, беспокойный сон из-за активности питомца, а также вероятность заражения инфекциями и паразитами при отсутствии регулярной обработки животного.

Доктор Сергей Агапкин заявил, что кошки могут быть переносчиками глистных инвазий, лишая, токсоплазмоза и других заболеваний, поэтому спать с ними не следует. Ветеринар Михаил Шеляков подчеркнул особую опасность токсоплазмоза для беременных и рекомендовал регулярно показывать питомца врачу.

Психолог Мария Царева сообщила, что тактильный контакт с кошкой может повышать уровень окситоцина и снижать тревожность.

«Если кошка ложится на грудь или ноги, ее тепло может снижать уровень кортизола. Но если питомец мешает спать, стресс, напротив, усиливается», — рассказала эксперт.

По данным исследований, кошки живут в 59% российских семей, что делает тему особенно актуальной.

