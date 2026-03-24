Можно ли подхватить туберкулез в метро? Врач рассказала о рисках

Заразиться туберкулезом в транспорте или подъезде маловероятно — основной риск связан с длительным контактом в закрытых помещениях, сообщила РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в 1882 году доктор Роберт Кох заявил, что открыл вызывающую туберкулез бактерию.

«Теоретически возможно заразиться туберкулезом в транспорте или подъезде, но вероятность для здорового человека крайне низка. Микобактерия туберкулеза передается воздушно-капельным путем. Однако для инфицирования нужен длительный контакт с активным бактериовыделителем в замкнутом, плохо проветриваемом помещении», — сказала Цагараева.

Она добавила, что поездка в метро, автобусе или электричке длится минуты. Воздух там циркулирует, концентрация бактерий недостаточна для заражения.

«Подъезд — тоже место транзитного пребывания. Реальная угроза скрыта там, где люди находятся часами, днями и неделями: места лишения свободы, общежития, ночлежки, некоторые производственные коллективы и, к сожалению, внутри семьи. Если дома кто-то кашляет месяцами, не обращаясь к врачу, риск для родных максимальный», — рассказала врач.

Цагараева уточнила, что именно близкое окружение, о котором пациент не подозревал, чаще всего становится источником инфекции.

«Человек мог быть носителем годами. В крупных городах риск выше из-за плотности населения, но не из-за транспорта, а из-за офисов и торговых центров без должной вентиляции», — рассказала специалист.

