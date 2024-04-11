МОЦОМД совместно с волонтерами-медиками провели день иммунизации

В преддверии Всемирной недели иммунизации Московский центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) совместно с волонтерами-медиками Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 провели информационно-просветительскую работу среди юных пациентов и их родителей по вопросам вакцинации, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Цель работы — подчеркнуть важность равноправного и широкого доступа к вакцинам, способствующего обеспечению долгой и здоровой жизни для каждого человека, особенно для ребенка. Помимо информационных памяток и буклетов, которые раздавали студенты, юные пациенты и их родители могли получить ответы на все интересующие вопросы, согласно указанной тематике, ознакомиться с национальным календарем профилактических прививок, узнать последовательность прохождения этой процедуры.

«В России вакцинация проводится строго в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. На сегодняшний день в календарь включены прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа», — рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Татьяна Павлова.

Вакцинация эффективна, безопасна, проводится бесплатно, доступна в поликлинике по месту жительства. Пройдите вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок и будьте здоровы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.