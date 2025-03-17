МОЦОМД представил работу центра будущим родителям в рамках эксперт-форума

Широкое участие перинатальных центров Москвы и Подмосковья в столь масштабном мероприятии эксперт-форуме «Гнездо-2025», проходившем 15 марта в столице, является значительным показателем, подчеркивающим приоритетность вопросов здоровья и благополучия будущих поколений, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) рассказали о работе своего родильного стационара (Люберцы), который был первый в стране, внедривший практику партнерских родов. Будущим родителям подробно рассказали о преимуществах совместных родов, делая упор на психологическую поддержку, оказываемую партнером роженице, что помогает уменьшить волнение и способствует более легкому протеканию родов.

«Нахождение рядом близкого человека дает женщине чувство уверенности и умиротворения, что, безусловно, положительно влияет на весь ход родов. Мы также представили опыт работы центра «Домашние роды», где создана обстановка, максимально напоминающая домашнюю, позволяющая женщине расслабиться и сосредоточиться на естественном процессе родоразрешения. Наши доктора и акушерки, работающие в центре, обладают большим опытом и высокой квалификацией, гарантируя безопасность и комфорт как для мамы, так и для новорожденного», — отметила заведующая родильным стационаром МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Уже второй год экспертный форум «Гнездо-2025» служит уникальной площадкой для обмена опытом между медицинскими организациями, специалистами и будущими родителями. Это важный форум для обсуждения насущных проблем родовспоможения, внедрения передовых методов и повышения уровня медицинской помощи. Будущие родители смогли получить ответы на все интересующие их вопросы от ведущих экспертов в данной области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.