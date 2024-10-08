Московский областной противотуберкулезный диспансер отпраздновал 120 лет

«Начав свой путь в далеком 1904 году, преодолев трудный дореволюционный период, тяжелые военные и послевоенные годы становления, мы все 120 лет сохраняем жизнь и создаем будущее», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Конференция проходила в два этапа. В первый день состоялась научная часть, где докладчиками выступали сотрудники областного противотуберкулезного диспансера, а так же приглашенные гости. Во второй день прошла торжественная часть, на которой проходил показ исторического фильма, выступление приглашенных артистов, а так же награждение сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.