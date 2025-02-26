Морковь и говядина: врач рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение

Врач Казанцева: для здоровья глаз нужно есть больше моркови

Кандидат медицинских наук, врач центра инновационной офтальмологии Елена Казанцева заявила, что глаза человека развиваются до 20 лет и родителям школьников следует обратить пристальное внимание на режим работы с гаджетами и вводить в рацион определенные продукты, поддерживающие зрение, сообщает «Вечерняя Москва».

«Родителям следует ограничить время, которое ребенок проводит за экраном. Так, например, для детей до 6 лет это время не должно превышать 30 минут в день. Школьникам рекомендуется ограничивать использование гаджетов до двух часов в день с перерывом каждые 20–30 минут», — дала рекомендации доктор.

Для здоровья глаз она посоветовала есть больше моркови: этот овощ содержит витамин A, говядины, орехов, яиц и бобовых. В луке и чесноке содержится отвечающая за четкость зрения сера.

Летом и весной, в солнечную погоду стоит не забывать про солнцезащитные очки: ультрафиолетовое излучение вызывает различные изменения в тканях глаза, заключила врач.