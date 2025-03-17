МОНИИАГ 28–29 марта соберет врачей на конференции, посвященной онкопрофилактике

28–29 марта в Москве состоится научно-образовательное мероприятие для врачей «Здоровье женщины. Онкопрофилактика гинекологических заболеваний». Организаторами конференции выступает Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Научный руководитель конференции — замдиректора по научной работе, руководитель центра патологии шейки матки Нина Зароченцева.

«В последние дни марта врачи Подмосковья смогут обновить знания по широкому кругу вопросов профилактики, диагностики и лечению заболеваний женской половой сферы на основе результатов современных научных исследований и опыта МОНИИАГ в ведении пациенток с предраковыми заболеваниями. Особое внимание на конференции будет уделено скринингу рака шейки матки, вакцинации против ВПЧ-инфекции, анализу клинических случаев и практическим рекомендациям. Это — традиционный и очень востребованный формат повышения квалификации профессионалов в области женского здоровья», — сказала Нина Зароченцева.

Первый день конференции, 28 марта, пройдет в онлайн-формате, второй день конференции, 29 марта, — в формате очной встречи в стенах московского отеля Radisson Славянская (пл. Европы, д. 1).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.