Молочная кислота и лактобактерии: врач рассказала о пользе соленых огурцов

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что соленые огурцы содержат лактобактерии и молочную кислоту, проходят процессы ферментации и очень полезны для кишечника, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

«Полезнее соленые, причем правильно соленые, даже с белым налетом. Такие, которые когда-то наши бабушки и дедушки солили в бочках, не в банках. Засаливали даже уже перезрелые. То есть, по сути, это больше моченые огурцы. Они могут быть мягкие, „лаптями“, — сказала доктор, сравнивая соленые огурцы с маринованными.

По ее словам, соленые огурцы также поддерживают микробиом организма человека, который влияет на работу иммунной системы. Также благодаря правильному процессу ферментации этот продукт сохраняет полезные вещества: калий, магний и кремний, в нем присутствует клетчатка и пищевые волокна.

Для правильного процесса сквашивания эксперт посоветовала засаливать огурцы с травами, хреном, укропом, черной смородиной или вишней.