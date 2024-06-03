Могут быть заражены сальмонеллезом: названа опасность куриных яиц

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что куриные яйца могут быть заражены сальмонеллезом от куриц. По этой причине такой продукт рекомендуется подвергать должной термической обработке, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач обратила внимание, что яйца изобилуют холестерином, который скомпенсирован лецитином. По словам Соломатиной, если у человека «зашкаливает уровень холестерина» и имеются атеросклеротические риски, то ему следует осторожнее относиться к употреблению куриных яиц. В таком случае продукт можно есть не более двух раз в неделю, отметила эксперт.

«А людям после 50 лет можно смело есть по одному яйцу в день, если нет противопоказаний», — добавила Соломатина.

Диетолог также подчеркнула, что людям с подагрой или камнями в почках стоит отказаться от яичного белка.