Мобильный комплекс НИКИ детства Подмосковья отметил три года работы

Передвижной мобильный комплекс НИКИ детства отмечает трехлетие. В марте 2022 года бригада врачей впервые отправилась на выезд. Первыми пациентами стали юные жители городского округа Пушкинский. За три года работы врачи совершили свыше 430 выездов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Московской области есть населенные пункты, которые находятся на расстоянии более 150 километров от МКАД. Родителям с детьми приходилось выезжать из дома задолго до приема в КДЦ, чтобы не опоздать, а после приема их ждал долгий путь обратно. Чтобы помочь таким семьям, был разработан проект мобильного медицинского комплекса. Теперь специалисты НИКИ детства сами приезжают в отдаленные районы Подмосковья, чтобы провести осмотр и обследование детей. При этом работает мультидисциплинарная команда врачей, и при необходимости ребенка могут осмотреть сразу несколько специалистов. Это значительно упрощает процесс получения высококвалифицированной медицинской помощи для семей из удаленных районов», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Передвижной мобильный комплекс оснащен самой современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса. Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. В практике врачей мобильной бригады немало удивительных историй, связанных со спасением жизней.

«Недавно во время выезда в Куровское за помощью обратился подросток, который жаловался на повышенное артериальное давление. После осмотра врачи заподозрили у юноши врожденный порок сердца и сразу же направили его в кардиологическое отделение НИКИ детства для более детального обследования. Там опасения подтвердились — у 16-летнего подростка впервые обнаружили врожденный порок сердца. Юношу успешно прооперировали в МОНИКИ и теперь его жизни ничего не угрожает», — добавил заведующий Мобильным комплексом НИКИ детства, врач-нефролог Дмитрий Мухин.

За три года мобильная бригада Института осмотрела около 32 тысяч детей. Более 2 тыс. юных пациентов направлены в Многопрофильный стационар НИКИ детства для более углубленного обследования и лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.