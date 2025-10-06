Микроскопы на сумму более 410 млн рублей получили подмосковные больницы

В медорганизации Московской области продолжает поступать новое медицинское оборудование. Так, больницы Подмосковья получили новые микроскопы, которые применяются для проведения микрохирургических операций в офтальмологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии, а также для лабораторной диагностики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Микроскопы позволяют врачу получить детальное изображение при многократном увеличении, что важно для эффективного оперативного лечения. Кроме того, микроскопы применяются для проведения лабораторных исследований. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 22 микроскопа на общую сумму более 410 млн рублей, до конца года установим еще 1 аппарат», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Микроскопы поступили в 9 медучреждений региона: Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, Московский областной онкодиспансер, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, а также в Пушкинскую, Дмитровскую, Луховицкую, Одинцовскую, Наро-Фоминскую и Реутовскую больницы.

«Поступление в наш Институт новых микроскопов, в том числе для отделений нейрохирургии и офтальмологии, играет огромную роль в повышении качества медицинской помощи, которую мы предоставляем нашим пациентам. Своевременное обновление оборудования на более технологичные и современные модели расширяет наши возможности не только в диагностике, но и позволяет нашим специалистам проводить самые сложные операции на высоком уровне», — подчеркнул главный врач МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Евгений Тюхменев.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.