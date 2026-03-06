Микроповреждения на эмали: чем опасны популярные отбеливающие пасты

Популярные отбеливающие пасты могут не только осветлять зубы, но и оставлять микроповреждения на эмали, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Я бы отнес к неочевидно опасным средствам старый добрый зубной порошок и отбеливающие пасты с высоким индексом RDA. У каждой пасты на обороте есть такой показатель — индекс абразивности (RDA). Чем он выше, тем сильнее паста царапает поверхность зуба. Если индекс выше 100, я не рекомендую использовать такую пасту чаще, чем раз в несколько месяцев», — сказал Матюхин.

Он добавил, что на первый взгляд эффект кажется хорошим — зубы действительно становятся белее. Но из-за микроцарапин эмаль потом портится быстрее, налет начинает забиваться в эти трещины, и зубы покрываются новым налетом еще активнее.

«Для ежедневного использования я бы советовал пасты с индексом до 60–80. Для сравнения: в кресле у стоматолога при профессиональной чистке используются составы с индексом около 150, но это допустимо только раз в полгода или в год», — отметил специалист.

Ежегодно 6 марта отмечается Международный день зубного врача. Он посвящен осознанию важности стоматологии и роли стоматологов в поддержании здоровья полости рта.

