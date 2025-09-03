Михаил Мурашко: Андрей Воробьев вдохнул новую жизнь в педиатрическую службу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вдохнул новую жизнь в педиатрическую службу. Благодаря его работе создаются материально-технические условия и формируется научная и практическая среда в педиатрии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Подмосковье в среду проходит VI съезд детских врачей «Педиатрия как искусство».

«Он, по сути дела, вдохнул новую жизнь в педиатрическую службу. Не только создавая материально-технические условия, не только вкладывая ресурсы в подготовку персонала, но и Андрей Юрьевич (Воробьев — ред.) сегодня формирует новую среду — научную среду, практическую, которая позволяет службе внедрять технологии, внедрять пациентоцентричный подход», — сказал руководитель федерального Минздрава в ходе приветственного слова, записанного для участников съезда.

Михаил Мурашко выразил благодарность Андрею Воробьеву, правительству региона и подмосковным врачам. По его словам, именно консолидированные усилия позволяют добиваться результатов.

Министр здравоохранения отметил, что Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля сегодня является флагманом детского здравоохранения в Московской области и одним из ярчайших учреждений России.

«Отмечу заметные успехи Московской области в сфере охраны здоровья детей. Имеющиеся ресурсы здравоохранения региона и их эффективное использование позволяют достигать результатов, которыми регион может по праву гордиться», — сказал Мурашко.

Показатель младенческой смертности в Московской области на протяжении 5 лет — ниже среднего показателя по стране. Это, по словам министра, в том числе стало возможным благодаря введению в строй перинатальных центров, обеспечения трехуровневой системы маршрутизации беременных и новорожденных, выполнению телемедицинских консультаций, работе кабинетов отделений катамнеза, открытию отделений медицинской реабилитации и, конечно, благодаря профессиональной работе детских специалистов, врачей, медицинских сестер.