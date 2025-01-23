Меньшее из зол: врач рассказала о влиянии микропластика в чайных пакетиках

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что микропластик в чайных пакетиках способен нанести вред здоровью человека, но незначительный, сообщает «Вечерняя Москва».

«Возможно, эти частицы могут потенциально нанести какой-то вред. Но это микровключения, их мало. Гораздо больше вреда люди причиняют себе ежедневно — например, курением, употреблением спиртного, перееданием», — сказала доктор.

По ее словам, в окружающей среде много вредных для человека вредных включений: загрязнения воздуха и питьевой воды, особенно в пластиковых бутылках, пищевые добавки, консерванты и стабилизаторы.

Также она подчеркнула, что человек может отказаться от чайных пакетиков в пользу, например, развесного чая, который можно заваривать в чайнике.

Организм здорового человека способен сам выводить ненужные ему вещества: с этим вполне справятся печень и почки.