Меньше стрессуйте: россиянам объяснили, почему осенью волосы выпадают чаще

«В норме каждый день выпадает от 50 до 100 волос. Это нормально и связано с естественным обновлением волос: они проходят жизненный цикл, выпадают, а на их месте вырастают новые. Но иногда по разным причинам волосы начинают буквально сыпаться от любого прикосновения. Многие замечают, что осенью это случается особенно часто. Этому есть несколько объяснений», — рассказала Филева.

Во-первых, дело может быть в агрессивном воздействии в летний период, добавила она.

«Палящее солнце, соленая морская вода не лучшим образом сказываются на состоянии волос. Кроме того, летом часто меняется рацион: люди едят больше овощей и фруктов, а вот мясных блюд в меню становится меньше. С одной стороны, организм получает все необходимые витамины, с другой — может страдать от дефицита белка, главного строительного материала для всех клеток», — отметила врач.

Филева уточнила, что все это отражается на волосах не сразу — примерно через пару месяцев, как раз к осени.

«Во-вторых, осенью обычно увеличиваются нагрузки, растет уровень стресса. Из-за недостатка солнца и сезонных простуд многие испытывают дефицит витамина D, который критически важен для нормального роста волос. Может также сказаться недостаток других минералов — цинка, кальция, меди и железа», — рассказала врач.

Она указала на то, что капризы погоды тоже могут повлиять на состояние волос: ветер, холодный воздух и высокая влажность влияют на кожу головы, вызывают спазм сосудов, из-за чего волосяные фолликулы хуже снабжаются кровью.

«Чтобы снизить влияние всех этих факторов, в любое время года важно внимательно относиться к самочувствию, соблюдать режим дня, полноценно и разнообразно питаться, следить за уровнем витаминов и минералов», — заключила специалист.

