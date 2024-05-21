Медлить нельзя: врач рассказал об опасных последствиях воспаления аппендикса

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики и военный врач Владимир Хорошев предупредил об опасности острого воспаления аппендикса. По словам специалиста, аппендицит может привести к тяжелым осложнениям, в том числе к летальному исходу.

«Проглядеть аппендицит — это очень страшно, потому что в результате воспаления аппендикулярного отростка может возникнуть перитонит, а он часто приводит к летальному исходу», — отметил хирург в эфире радио Sputnik.

Кроме того, Хорошев рассказал, что даже в случае выживания пациента в 80-90% случаев у него начнет развиваться спаечная болезнь — формирование соединительно-тканных тяжей в брюшной полости, что также влечет за собой серьезные проблемы.

Хирург подчеркнул, что аппендицит может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего встречается в 10-12 лет и 37-38 лет. Основные симптомы недуга: боль в животе, смещающаяся в правую подвздошную область, общая слабость, тошнота, рвота и повышение температуры.

Хорошев настоятельно рекомендовал немедленно обращаться к врачу при появлении любых признаков воспаления аппендикса. Медлить в этом случае нельзя — упущенные часы могут привести к крайне опасным последствиям, предупредил хирург.