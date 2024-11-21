Медики Дубненской больницы примут участие в фестивале «Мамафест»

В этот день с 12:00 до 15:00 на третьем этаже комплекса врачи Дубненской больницы проведут обследование взрослых и детей. Акушер-гинеколог научит женщин самообследованию груди и расскажет о преимуществах роддома Дубны и о проекте «Стань мамой в Подмосковье».

Детский ортопед проведет осмотр и проконсультирует. Педиатр проконсультирует по питанию детей, поделится рекомендациями по уходу за новорожденными и даст полезные советы по укреплению здоровья в юном возрасте. Специалист по ЛФК проведет мастер-класс для родителей по детскому массажу для детей младшего возраста. Стоматолог осмотрит полость рта и проведет аппаратный онкоскрининг для взрослых и проконсультирует, а детей научит правильно заботиться о здоровье зубов. Дети смогут познакомиться с профессией медицинского специалиста, приняв участие в интерактивной игре, примерив на себя костюм врача или медицинской сестры.

Медики приготовили интересные призы за участие.

«По приглашению руководства ТРК „Маяк“ в этом году принимаем участие в фестивале материнства и детства. Подготовили не только медицинские обследования у специалистов, но и интересные мероприятия для родителей и детей. Ждем всех желающих совместить свой досуг в торговом центре с возможностью пройти диагностику и пообщаться с нашими врачами», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Напомним, что нацпроект «Демография» направлен на улучшение демографической ситуации в стране путем создания комфортных условий для семей с детьми. Для удобства будущих мам в Московской области реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.