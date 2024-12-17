Матку в матке нашли врачи у 19-летней девушки в Татарстане

В Республиканской клинической больнице Альметьевска врачи успешно провели операцию пациентке, которая на протяжении 5 лет страдала от необъяснимых болей. У девушки обнаружили редкую патологию — матку АКУМ, сообщает Kazanfirst.ru .

Прежде врачи ставили 19-летней пациентке различные диагнозы, включая гастрит, язву и камни в почках, однако ни один из них не подтвердился. В какой-то момент состояние девушки ухудшилось настолько, что пришлось вызвать скорую помощь. При обследовании на УЗИ врачи заподозрили миому или кисту, а также не исключили наличие двурогой матки. Для дальнейшего обследования ее направили в Республиканскую клиническую больницу.

В медучреждении специалисты обнаружили у пациентки редкую патологию — матку АКУМ. В случае этого заболевания в органе образуется дополнительная полость — недоразвитая матка. Гинекологи провели лапароскопическую операцию и успешно удалили образование. Спустя несколько дней пациентку без боли выписали из больницы.

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