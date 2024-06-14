Mash: Светлане Мастерковой не потребовалось оперировать опухоль в голове

Двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Мастеркову выписывают из больницы. Операция на опухоли, которую обнаружили у нее в голове, пока не нужна, сообщает Mash .

Медики провели Мастерковой обследования, в том числе МРТ головного мозга с контрастом. У спортсменки обнаружили небольшой очаг, но он пока не требует оперативного вмешательства.

Олимпийской чемпионке предложили обратиться к онкологу, врач составит для нее план лечения.

Ранее Мастеркову госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из столичных больниц в состоянии средней степени тяжести. Там медики должны были готовить ее к операции на опухоли в голове.