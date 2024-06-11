Mash: олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве

Двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в одну из столичных больниц, сообщает Mash .

В настоящее время спортсменка находится в нейрохирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, врачи готовят Мастеркову к операции на опухоли в голове. В ближайшее время ей предстоит пройти полное обследование, в том числе МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. Двукратная олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года.