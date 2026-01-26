Марафон «Дорога жизни» привлек в регистр более 100 новых доноров костного мозга

Сотрудники НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России и движение «Доноры России» организовали информационную точку на ЭКСПО 57-го марафона «Дорога жизни» в Петербурге, где более 100 человек вступили в федеральный регистр доноров костного мозга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России совместно с движением «Доноры России» провели акцию по привлечению новых доноров костного мозга на ЭКСПО 57-го марафона «Дорога жизни». Информационная стойка работала 23 и 24 января, предоставляя всем желающим возможность вступить в федеральный регистр доноров.

Начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства Городской станции переливания крови Станислав Давыдов сообщил, что за 2 дня в регистр вступили более 100 человек.

«Такие публичные массовые мероприятия традиционно привлекают жителей города к участию в донорском движении. Эта работа невозможна без помощи волонтеров. Движение «Доноры России» активно занимается пропагандой донорства и привлечением потенциальных доноров, особенно из бегового сообщества», — отметил Давыдов.

В 2026 году в Санкт-Петербурге планируется провести более 300 мероприятий по вступлению в федеральный регистр доноров костного мозга. Большинство из них будут проходить на городских и районных площадках, где жители и гости города смогут присоединиться к донорскому движению.

