Майонез не является «кулинарным злом» — вредно лишь злоупотребление им. Одна-две чайные ложки неопасны, если рацион сбалансирован. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов вновь выступил с резкой критикой популярного российского соуса. По его мнению, майонез представляет собой серьезную угрозу и должен быть полностью исключен из рациона российских граждан. Он назвал майонез ядом для русской нации.

«Майонез сам по себе не представляет угрозы: его плохая репутация сложилась из-за частого и чрезмерного употребления. Основная сложность заключается в высокой калорийности продукта и избытке жиров в его составе. В столовой ложке майонеза содержится около 100 калорий: при регулярном добавлении его в пищу легко превысить суточную норму и набрать лишний вес», — сказала Филева.

Она добавила, что относительно состава в классическом рецепте нет ничего катастрофического: это масло, яйца, уксус и горчица. Однако современные промышленные продукты часто содержат стабилизаторы, эмульгаторы и значительное количество добавленного сахара, что усиливает их потенциальный вред.

«Безопасной нормы употребления майонеза как отдельного продукта не существует: все зависит от общего рациона человека. Эпизодическое использование одной-двух чайных ложек в составе блюда для человека с активным образом жизни и сбалансированным питанием не нанесет вреда. Но привычка обильно заправлять соусом всю пищу может создавать нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему», — рассказала врач.

Филева уточнила, что домашний майонез часто воспринимается как более здоровая альтернатива, но это не совсем так.

«С одной стороны, при приготовлении дома можно проконтролировать качество ингредиентов и не использовать химические добавки. С другой стороны, его калорийность и жирность остаются такими же высокими, как и у магазинного. Кроме того, домашний соус имеет очень короткий срок хранения и может нести риски с точки зрения микробиологической безопасности», — заключила специалист.

