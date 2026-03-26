Лайки вместо близости: почему отношения не спасают от одиночества

Психотерапевт Крашкина: одиночество в паре возникает, когда нет эмпатии

Причина одиночества в отношениях — в отсутствии диалога, эмпатии и накопленных обидах между партнерами, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Это феномен эмоциональной недоступности и внутренней пустоты. Физическое присутствие партнера не гарантирует истинной близости. Одиночество в паре возникает, когда нет эмпатии, глубокого диалога и безусловного принятия. Человек может кричать о боли, но не быть услышанным. Часто это следствие накопленных непрожитых обид, фундаментальных различий в ценностях или эмоциональной незрелости партнеров», — сказала Крашкина.

Она пояснила, что также играет роль тотальная цифровизация. Живое общение заменяют лайками и комментариями, создавая опасную иллюзию связи. Мозг не получает нужной дозы окситоцина от виртуального контакта. Внутренняя пустота заполняется суррогатами, но экзистенциальный голод остается.

Крашкина подчеркнула, что нужны качественные контакты, а не количественные.

«Если вы в отношениях, но одиноки — начните честный, уязвимый разговор. Обратитесь за помощью к специалисту — психотерапевту. Изоляция лечится только контактом», — отметила врач.

26 марта отмечается День одиночества. Эта дата посвящена осознанию одиночества для человека в современном мире.

