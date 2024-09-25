Кузбасские мошенники притворяются сотрудниками поликлиники

На пресс-конференции при участии представителей Центробанка и ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что пожилые люди составляют всего лишь 20% обманутых телефонными мошенниками. Тем не менее, именно им злоумышленники способны нанести наибольший ущерб. В своей новой стратегии они начали использовать состояние здоровья пенсионеров как средство влияния на них. Управляющий отделением Банка России по Кузбассу Сергей Драница рассказал, что мошенники часто выдают себя за работников медицинских учреждений, сообщает «Сiбдепо» .

Драница рассказал, по какой схеме действуют мошенники. Они утверждают, что анализы являются неудовлетворительными, и требуется немедленная терапия или хирургическое вмешательство, цена которого зашкаливает. Затем они предлагают свою помощь в записи на прием и просят предоставить личные данные, а также код подтверждения, который приходит в СМС. Человек в этот момент может не обратить внимания на то, что этот код пришел от банка или Госуслуг.

Данную информацию подтвердил также заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Кузбассу Евгений Захаренко.

Обычно, по мнению представителя Министерства внутренних дел, в такие моменты у людей возникает чувство счастья и эйфории, что затрудняет их способность мыслить рационально.

Представители ЦБ РФ и МВД отметили, что не существует полностью защищенных счетов, и что никому не следует сообщать свои пароли и коды, полученные в СМС.