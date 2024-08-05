Терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что возникновение летнего вируса, который сопровождается мигренью и тошнотой, может быть связано с недостаточным количеством употребления воды, сообщает Общественное Телевидение России .

Специалист объяснил, что в данном случае происходит высыхание слизистой, которая впоследствии оказывается доступна для вирусов. Также слишком жаркая погода становится причиной снижения иммунитета, отметил врач.

Медик предупредил, что переохлаждение и серьезные заболевания в летний период могут привести к ангине. Чтобы избежать проблем со здоровьем, не следует купаться в непроверенных водоемах, указал Кондрахин.

«И, конечно, стараться, скажем так, пить воду, потому что вода восстанавливает слизистую и становится легче», — уточнил эксперт.

Кроме того, терапевт порекомендовал не выбирать слишком низкую температуру на кондиционере и не находиться под «холодным углом».