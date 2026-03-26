«Кто-то насекомых видит, кто-то чертиков»: как развивается алкогольный психоз

Алкогольная интоксикация и алкогольный психоз — разные состояния. При интоксикации угнетается нервная система, нарушаются координация и сознание. Психоз же, по словам врача, обычно развивается после нескольких дней запоя и резкого прекращения употребления алкоголя.

«Это когда человек пьет минимум несколько дней, пьет много, потом вспоминает, что ему надо на работу или еще что-то и пить перестает. Где-то в течении 12-48 часов у него возникает возбуждение, появляются определенные галлюцинации. Кто-то насекомых видит, кто-то чертиков мелких, говоря медицинским языком, психоз — это нарушение отношений с реальностью, когда человек не понимает, где он, что вокруг происходит. При этом он достаточно агрессивен, он может напасть на людей, может выпрыгнуть в окно. В народе это называется белая горячка», — рассказал Василий Шуров в эфире радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что такое состояние требует лечения в стационаре и постоянного наблюдения.

«Домашнее лечение — это абсолютно неправильно, потому что, кто будет с таким человеком сидеть каждые пять минут. И часто такой пациент требует фиксации, потому что он может в окно выпрыгнуть, напасть на кого угодно, он себе не принадлежит. Вот у него устрашающие галлюцинации. Он берет ножик идет и всех, кого встретит, зарежет. Это очень опасно, это глупо, потому что, если такое сильное перевозбуждение, надо вводить специальные препараты, которые, скорее всего, вызовут у него сон, иначе это может очень долго продолжаться», — предупредил Василий Шуров.

