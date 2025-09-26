Кто поможет? Почему возникла проблема недообследованности мужского здоровья

Отсутствие андрологов и клиник мужского здоровья в достаточном количестве мешает вовремя выявлять нарушения и увеличивает риск бесплодия, сообщила РИАМО врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в России стремительно молодеет мужское бесплодие, в том числе из-за пристрастия к электронным «парилкам». Еще до этого вейпы многими критиковались за вредность. Теперь юноши от 24 до 30 лет столкнулись с приобретенным бесплодием. Негативно влияет и сидячий образ жизни.

«Женщинами занимаются специальные врачи — акушеры-гинекологи. Мужчинами же долгое время, да и почти везде в мире, занимаются по остаточному принципу: ими вроде как должны заниматься урологи. Но мужчине нужен не только уролог, ему нужен андролог. А с андрологами у нас дело обстоит так, что мужских консультаций нет», — сказала Ерофеева.

Она добавила, что женские консультации доступны повсеместно, тогда как клиники мужского здоровья единичны и в основном сосредоточены в Москве и Петербурге, что затрудняет своевременное выявление проблем у мужчин.

«Если мужчине непонятно, к кому обращаться и надо ли обращаться, то это ограничивает возможности. Видимо, часть проблем будут решать новые программы: обследование детей, начиная с 7-летнего возраста, а не с 14 лет, чтобы выявлять более грубые анатомические аномалии и нарушения функций еще в детском возрасте, чтобы успеть что-то поправить», — рассказала врач.

Мама может у ребенка не заметить крипторхизм, а выявленная специалистами вовремя и прооперированная до 6–8 лет проблема может быть исправлена. Если не успеть, то мужчина будет бесплоден, отметила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.