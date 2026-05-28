Крымский анестезиолог рассказал о гвозде в 2 мм от мозга

Анестезиолог-реаниматолог Роман Рыжанев рассказал о редких случаях в практике, рисках наркоза и современных технологиях реанимации в Крыму, сообщает «Крымская газета» .

По словам врача, за последние годы стало больше пациентов с политравмами после ДТП и производственных происшествий. Среди тяжелых случаев — 29-летний мужчина, который случайно выстрелил себе в лицо из гвоздезабивного пистолета. Гвоздь прошел через щеку и остановился в двух миллиметрах от мозга. Врачи провели ангиографию и эмболизацию поврежденной артерии. Сейчас жизни пациента ничто не угрожает.

Еще один случай — пациент, который пришел в сознание раньше, чем восстановилась работа мышц.

«Причина в особенностях комбинированного наркоза», — рассказал Рыжанев.

По его словам, у некоторых людей препараты, расслабляющие мышцы, расщепляются значительно медленнее из‑за генетических особенностей. Пациента вновь погрузили в сон и перевели в реанимацию до полного восстановления.

Врач отметил, что современные аппараты позволяют контролировать глубину наркоза, давление, дыхание и реакцию на боль. Полностью «чувствовать операцию» пациент не должен.

Сны под наркозом зависят от настроя и типа препаратов. Кетамин может вызывать «туннельное видение». Среди реальных рисков анестезиолог назвал непредсказуемые аллергические реакции. В таких случаях медики немедленно меняют схему и проводят противошоковую терапию.

В Крыму сохраняется дефицит анестезиологов. Специалисты проходят обучение в федеральных центрах, осваивают ЭКМО, плазмаферез и современные методы очистки крови.

