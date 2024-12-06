Красногорский гастроэнтеролог дала безопасный совет, как почистить печень

Печень — один из самых важных органов нашего организма, который выполняет множество функций. Очень важно своевременно его очищать, рассказала РИАМО заведующая Марьинской амбулаторией Красногорской больницы, врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен.

Симптомы отравления печени

Кроме фильтрации крови, печень производит необходимые для строения тканей белки, расщепляет жиры и углеводы. Ухудшить или нарушить работу внутреннего органа могут переедания вредной пищи и злоупотребление алкоголем.

«Тема очищения организма от шлаков и токсинов вызывает много споров, так как четкого определения этих понятий не существует. Врачи альтернативной медицины утверждают, что вредные вещества находятся повсюду: в фруктах, овощах, рыбе и даже в воздухе и воде. Симптомы „отравления“ могут быть разнообразными — от усталости до проблем с весом и даже онкологии. Однако лечение мнимого загрязнения может отвлечь от реальных заболеваний», — предупредила Сластен.

Методы очищения печени

По словам врача, один из популярных методов детоксикации — голодание, часто в специализированных дорогих центрах. Здоровому человеку такое очищение не навредит, но и не поможет. Но для пациента с хроническими заболеваниями может быть очень опасно, подчеркнула эксперт.

Другой метод — детокс-диеты и прием БАДов. По словам врача, без обоснования, проведенного обследования и контроля специалистов это может быть опасно для здоровья.

«Народные методы очищения, такие как клизмы или смеси из масла и лимона, также могут представлять риск. Важно помнить, что организм сам справляется с токсинами благодаря печени, почкам и легким. Серьезные проблемы с этими органами требуют квалифицированной медицинской помощи, а не сомнительных методов альтернативной медицины», — пояснила Сластен.

По ее словам, печень, как и легкие, почки, это специальные фильтры в человеческом организме, которые естественным образом выводят продукты жизнедеятельности. Самое главное, что может сделать человек, чтобы помочь этим органам выполнять свою функцию, — это правильно и сбалансировано питаться, минимизировать в рационе фастфуд, пить достаточное количество простой воды, не употреблять алкоголь, наркотические препараты, принимать БАДы только по назначению врачей и проходить ежегодные профилактические осмотры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

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