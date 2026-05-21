Косметолог ответила, можно ли колоть ботокс летом

Врач-косметолог Алена Милен заявила, что уколы ботокса можно делать летом, если соблюдать меры предосторожности и избегать солнца после процедуры, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, жаркая погода не является противопоказанием для инъекций, однако важно правильно выбирать время процедуры и обеспечить коже защиту.

«Даже летом важно проводить бьюти-процедуры, ведь забота о красоте и ухоженности должна быть непрерывной. Это позволяет всегда выглядеть свежо и уверенно, независимо от времени года. Но важно во время уколов ботокса соблюдать меры предосторожности. Обязателен солнцезащитный крем с высоким SPF, избегайте солнечных лучей сразу после процедур и планируйте инъекции на ранние утренние или вечерние часы. Правильный уход и защита помогут сохранить свежий вид даже в жаркое время», — сказала Милен.

Косметолог подчеркнула, что после инъекций следует избегать прямых солнечных лучей и обязательно использовать средства с высоким SPF. Это поможет снизить риск осложнений и сохранить результат процедуры.

