Косметолог назвала четыре процедуры для идеального загара

Специалист отметила, что данный метод включает в себя одновременное использование вакуума и лифтинга на дерму.

По ее словам, побороть обезвоживание и сухость, а также избавиться от небольших морщин можно при помощи биоревитализации. В этом случае кожа становится ровнее, а загар ложится естественнее.

Медик также назвала фототерапию еще одним эффективным способом убрать возрастные изменения и перекрыть пигментные пятна. По словам Герлиани, фототерапия также помогает добиться ровного загара.

Кроме того, как поделилась дерматолог, оказать положительное влияние на тонус кожи поможет SMAS-лифтинг. Он подразумевает собой подтяжку нехирургического характера ультразвуковым аппаратом.