Копите на парик: как спасти волосы после отпуска на палящем солнце

Яркое солнце, морская вода и приятный ветер — идеальные условия для отпуска. Однако все это может серьезно навредить здоровью волос — после летнего отдыха многие замечают, что они становятся сухими, ломкими и безжизненными. О том, как восстановить здоровье и блеск волос после отпуска на палящем солнце РИАМО сообщила врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анжелика Аванесянц.

Она отметила, что воздействие солнечных лучей — одна из основных причин повреждения волос в летний период. Ультрафиолет разрушает их структуру на разных уровнях. В частности, происходит разрушение белка кератина, из которого волосы состоят на 78%. Он придает волосам прочность и эластичность. УФ-лучи (особенно UVB) окисляют аминокислоты в кератине, делая волосы ломкими и пористыми.

Кроме того, УФ-излучение разрушает меланин — пигмент, отвечающий за цвет волос. В результате этого натуральные оттенки тускнеют, а окрашенные быстрее теряют свой цвет.

Также солнце испаряет воду из кутикулы (верхнего слоя волоса). Разрушаются липидные связи, которые удерживают влагу и защищают волос от внешних воздействий. В результате волосы становятся сухими, пушистыми и электризуются.

Происходит повреждение кутикулы. Под действием УФ чешуйки кутикулы приподнимаются, делая волос шероховатым. Это приводит к спутыванию, трудному расчесыванию и усиленному трению (что усугубляет ломкость).

Еще одна опасность — окислительный стресс. УФ-лучи провоцируют образование свободных радикалов, которые повреждают клетки волосяных фолликулов. Это может замедлить рост волос и даже усилить выпадение.

Существует риск и для здоровья кожи головы. Длительное пребывание на солнце пересушивает кожу, вызывая шелушение, зуд и перхоть. В тяжелых случаях возможны солнечные ожоги кожи головы, что нарушает питание волосяных луковиц.

Методы восстановления

Чтобы восстановить здоровье и блеск волос, врач дала несколько рекомендаций. В первую очередь, необходимо предотвратить дальнейшее повреждение. Для этого специалист советует использовать перед выходом на солнце SPF-спреи для волос.

Не стоит забывать и про головные уборы — панамы, шляпы и косынки спасут от прямых солнечных лучей. Кроме того, важно ополаскивать волосы пресной водой после моря или бассейна– пресная вода смывает соль и хлор.

«После солнца волосам нужно интенсивное питание и глубокое увлажнение. Для этого используйте маски с гиалуроновой кислотой, кератином и пантенолом 2–3 раза в неделю. Затем нанесите несмываемые сыворотки с церамидами и липидами — они укрепляют структуру волоса, защищают от дальнейшего повреждения», — добавила трихолог.

Также врач обратила внимание, что за поврежденными волосами необходим щадящий уход. Она посоветовала отказаться от горячих укладок — минимизируйте использование фена и утюжка, а в случае необходимости обязательно используйте термозащиту. Следует и бережно расчесывать волосы — начиная с кончиков, чтобы не травмировать ослабленные волосы.

«Необходимо наладить питание для более быстрого и качественного результата. Белок в рационе имеет наибольшее значение для восстановления структуры волоса — рыба, яйца, орехи помогают восстановить кератин. Витамины и микроэлементы поддерживают здоровье волос», — подчеркнула специалист.

В заключение трихолог отметила, что, если несмотря на уход, волосы сильно выпадают, ломаются у корней, а кожа головы зудит и шелушится стоит обратиться к специалисту.