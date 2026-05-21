Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 4,8 тыс звонков из регионов

Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2026 года обработал более 80 тыс. обращений, из них около 4,8 тыс. поступили из других регионов России. Специалисты консультируют будущих родителей по вопросам родовспоможения, документов и выплат, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Узнать о системе родовспоможения Московской области можно на специализированном портале „Стань мамой в Подмосковье“. Если у будущих родителей остаются дополнительные вопросы, они могут получить консультацию в нашем кол-центре. С начала года его операторы обработали более 80 тыс. звонков, из них порядка 4,8 тыс. поступили из других регионов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кол-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный. Подробная информация о системе родовспоможения размещена на портале https://mama.zdrav.mosreg.ru/.

При рождении ребенка в Подмосковье родители могут получить выплату 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Меру поддержки предоставляют гражданам РФ, если ребенок родился в регионе и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.